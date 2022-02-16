Ціни на газ в Європі почала знижуватися. Фото: ЄП

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Ракурс

Ціна на газ в Європі почала знижуватися на тлі відсутності повномасштабної війни України з Росією.

Західні політики та ЗМІ заявляли про російське вторгнення 16 лютого, але воно не відбулося. Тому сьогодні спотова ціна природного газу на біржі TTF опустилась із 80 до 68 євро за МВт-год., або на 15%. Між тим, США вводять нові потужності регазації для експорту в Європу скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомляє Telegram-канал «Монополіст».

Зазначається, що обсяги експорту LNG в Європу зростають з кінця 2021 року. Дані Enerdata свідчать, що найбільшими експортерами СПГ у 2020 році були Австралія (117 млрд куб. м), США (57 млрд куб. м), Росія (53 млрд куб. м). Також великим експортером є Катар.

Експерти вважають, що високі ціни на газ зберігаються через інформацію про загрозу вторгнення Росії в Україну. При цьому така ситуація вигідна й Москві, оскільки її СПГ із Сахаліну йде на азійські ринки, насамперед — у Китай.

Зазначається, що висока ціна на газ в Європі означатиме, що частина СПГ, що мала йти на азійський ринок, перетікатиме в Європу. А це «перетікання» не дасть сильно опуститись цінам на газ в Азії.

Казати про те, що фактор цін на газ є причиною довготривалої загрози війни, було б конспірологією. Але бонус для експортерів LNG від «зберігання напруги» — це факт, — пише Telegram-канал.



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Раніше повідомлялося, що влада Японії планує перенаправити частину скрапленого природного газу, який імпортується до країни, до Європи, яка намагається забезпечити запаси енергоносіїв в умовах зростання напруженості довкола України.

Джерело: Telegram-канал «Монополіст»