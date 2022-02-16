Під час зустрічі Володимира Путіна та Жаїра Болонсару, фото: kremlin.ru

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Ракурс

Володимир Путін, президент РФ, сьогодні, 16 лютого, зустрічається з «тропічним Трампом» — відомим своїми одіозними заявами президентом Бразилії Заїром Болонсару.

На відміну від нещодавніх зустрічей з європейськими лідерами та найближчими соратниками, Путін не став дистанціюватися від Болонсару за вже знаменитим абсурдно довгим столом.

Путін та Болонсару поспілкувалися сидячи поблизу один від одного у кріслах. Перед зустріччю вони потиснули руки.

Болонсару перед зустріччю назвав візит до Москви «сигналом для всього світу».

Я впевнений, що цей мій візит до Москви — це сигнал для всього світу про те, що наші двосторонні відносини мають добрі перспективи, — наголосив він.

Путін під час пандемії коронавірусу дотримується значних карантинних заходів. За інформацією російських ЗМІ, потрапити до нього чиновникам можна лише після тривалого карантину.

Часто він дотримується гротескно великої соціальної дистанції і під час офіційних зустрічей.

Так, 1 лютого, під час візиту до Москви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Путін впродовж усіх п’яти годин, поки відбувалися переговори, тримався від нього на відстані у щонайменше кілька метрів.

Через тиждень, коли Москву відвідав президент Франції Еммануель Марон, Путін приймав його, сидячи з іншого боку столу, довжина якого становила приблизно 6 м.

Згодом Путіну вдалося навіть перевершити це «досягнення» — 14 лютого очільник МЗС РФ Сергій Лавров та міністр оборони РФ Сергій Шойгу розмовляли з російським лідером, сидячи від нього на відстані у приблизно 8 м.

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Ще один подібний випадок стався 15 лютого, під час візиту до Москви канцлера Німеччини Олафа Шольц. Тоді, за інформацією німецьких ЗМІ, Путін також вимагав, щоб Шольц заздалегідь чотири рази здав ПЦР-тест на коронавірус, причому четвертого разу — російським медикам.