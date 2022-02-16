Окупанти в Криму засудили українського фрілансера за "зберігання вибухівки"

https://racurs.ua/ua/n167134-okupanty-v-krymu-zasudyly-ukrayinskogo-frilansera-za-vygotovlennya-vybuhivky.html

Ракурс

В окупованому росіянами Криму винесли вирок фрілансеру «Радіо Свобода» Владиславу Єсипенку. Він отримав від так званого «Сімферопольського райсуду» шість років колонії і штраф у 110 тис. російських рублів.

Єсипенко під час виступу з останнім словом напередодні заявив, що вважає справу політичною.

Чому? Тому що я журналіст українського видання і, швидше за все, співробітники ФСБ хотіли показати, наскільки неприйнятна свобода слова. Я вважаю, що погрози і тортури у XXI столітті неприйнятні. У 1937 році катували і розстріляли мого діда. Склалося враження, що у тих чекістів, які були тоді, — у них є онуки, правнуки, які роблять такі самі дії, як у 1937 році, — цитує «Радіо Свобода» виступ колеги.

Єсипенка обвинувачено у нібито «незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв».

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що засуджує рішення так званого «Сімферопольського районного суду», адже всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою.

Міністерство закордонних справ України також висловило протест у зв’язку з цим крокомокупантів.

Цей вирок є безпідставним й політично вмотивованим, а також таким, що вкотре підтверджує придушення свободи слова на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, — повідомили в МЗС.

Єсипенка затримали 10 березня 2021 року. ФСБ РФ зацікавилася журналістом, який висвітлював порушення прав людини в Криму з боку російської окупаційної адміністрації. Він був безпідставно обвинувачений російською стороною у незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин.

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