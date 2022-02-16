Киевляне потроллили стрим Reuters в ожидании войны — Продам гараж на Соломе, скриншот видео

https://racurs.ua/n167136-kievlyane-potrolili-strim-reuters-v-ojidanii-voyny-prodam-garaj-na-solome-video.html

Ракурс

После панических заявлений о возможной ночной атаке России информационное агентство Reuters запустило онлайн-трансляцию из центра Киева.

Reuters назвали видео «Наживо: Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса».

Днем 16 февраля в небо над главной площадью страны поднялся дрон с объявлением «Продам гараж на Соломе» и номером телефона российского посольства.

Дело в тому, что часть украинцев раскритиковала решение агентства о стриме, заявив, что иностранные журналисты в последние недели «ловили хайп, иногда переходя адекватные границы». Кое-кто нашел способ потроллить такие действия.

Авторы акции Dronarium Украина подняли в небо дрон, повисший на уровне камеры с объявлением с таким текстом: «Продам гараж на Соломе — 0442440961». При этом в объявлении указали телефон российского посольства, расположенного в столице на Соломенке.

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По состоянию на 14.00 трансляция Reuters уже была недоступна, а записи трансляции также нет.

«Ракурс» сообщал, что после заявления Джо Байдена, когда многие были в ожидании «войны 16 февраля», Reuters запустил прямую трансляцию из Киева. В этот стрим попал даже отрывок гимна СССР.