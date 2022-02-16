Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 17 февраля будет с сильными порывами ветра, а кое-где обещают сильные осадки в виде мокрого снега с дождем.

Синоптики обещают ночью в западной части, днем в Украине порывы ветра 15−20 м/с. В Карпатах порывы ветра будут достигать 25−30 м/с, также в регионе обещают значительный дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 17 февраля будет облачной, днем обещают мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем температура воздуха ожидается 2−8° выше нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 4−15 м/с.

Погода в Харькове в четверг будет облачной, в первой половине дня прогнозируют дождь. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−2° тепла, а днем температура воздуха ожидается 2−6° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 5−17 м/с.

Погода в Одессе завтра будет солнечной, утром и вечером прогнозируют кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут 5−8° тепла, а днем обещают 5−9° с отметкой минус. Ветер прогнозируют со скоростью 6−15 м/с.

Погода во Львове 17 февраля будет облачной и с дождем. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 3−6° тепла, а днем обещают 5−8° тепла. Порывы ветра ожидаются со скоростью от 7 м/с до 24 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

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Напомним, синоптики определили, что средняя месячная температура воздуха в феврале 2022 года прогнозируется на уровне от 0° до 4° с пометкой минус. Месячное количество осадков ожидается 22−40 мм, а в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма — 52−75 мм.