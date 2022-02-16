Зеленський затвердив стратегію забезпечення держбезпеки. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n167139-strategiu-zabezpechennya-derjbezpeky-ukrayiny-pogodyv-zelenskyy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 16 лютого затвердив стратегію забезпечення державної безпеки України, яку раніше схвалила РНБО.

Документ було схвалено 30 грудня 2021 року на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Російська Федерація та її дії визначаються «загрозою державній безпеці» України. Стратегія розрахована на період до 2025 року. Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента.

У блоці про загрози державній безпеці України прямо згадується лише одна держава — Росія та її окупаційні адміністрації.

Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, зокрема компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки, — йдеться в документі.



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Також держбезпеці України загрожують «окремі іноземні держави», низький рівень добробуту населення, олігархи, міжнародний тероризм тощо.

Нагадаємо, у червні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ № 231 «Про стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021−2023 роки». Документ визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя.