Мосейчук прокоментувала припущення Коломойського про її президентство

Телеведуча Наталія Мосейчук. Фото: ua-rating.com

https://racurs.ua/ua/n167142-moseychuk-vidpovila-na-propozyciu-kolomoyskogo-pity-u-prezydenty.html

Ракурс

Телеведуча Наталія Мосейчук прокоментувала слова бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що вона може піти у президенти.

Ведуча каналу «1+1» заявила, що вона ще не вирішила, чи йти на вибори. При цьому журналістка погодилася, що Коломойський має право висловлювати свою думку в медіа. Про це Мосейчук заявила у коментарі «Детектор медіа».

Очевидно, таких людей, як пан Коломойський, дуже багато, які є телеглядачами, зокрема і «1+1» і які, вочевидь, непогано до мене ставляться, тому у них є резон, що я можу піти в політику. Щоправда, я ще нічого не вирішила, — зазначила вона.

Також ведуча зазначила, що «у нас кожен президент». Таким чином вона відповіла на питання, чи збирається балотуватися в президенти.

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Нагадаємо, відомий український бізнесмен Ігор Коломойський припустив, що ведуча телеканалу «1+1» Наталія Мосейчук може піти у президенти. При цьому Коломойський наголосив, що ніколи не спілкувався з ведучою, але її добре знають українці. Серед інших відомих осіб Коломойський назвав ведучого Савіка Шустера та журналіста Дмитра Гордона.

Джерело: «Детектор медіа»