День Миколи Студеного відзначають 17 лютого. Фото: osoblyva.com

https://racurs.ua/ua/n167148-den-mykoly-studenogo-vidznachaut-17-lutogo-chogo-ne-varto-robyty.html

Ракурс

17 лютого в Україні православні віряни вшановують пам’ять преподобного Миколи Студійського.

У народі цей день вважали одним із найхолодніших у лютому, оскільки фіксувалися сильні морози та снігопади. Тому цей день отримав назву Микола Студений. Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки: якщо довгі сухі гілки згинаються — буде заметіль, а якщо випрямляються — на сприятливу погоду. Також вважалося, що 17 лютого — час «весіль» серед тварин. У народі про цей день говорили: «Микола Студений — вовчий сват».

Українці вірили, що 17 лютого не рекомендується збиратися в далеку дорогу. Якщо все ж доводиться кудись вирушати, то треба помолитися святому Миколаю. Також не рекомендувалося цього дня стригти волосся та нігті.

Народні прикмети на 17 лютого:

Ліс вдалині здається чорним — до тепла.

Якщо в цей день вам приснився птах — чекайте хороших новин.

Якщо наснилася свиня — до важких життєвих випробувань.

У світі 17 лютого відзначають День кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, День джентльменів в Латвії та День революції в Лівії.

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17 лютого в історії:

1795 рік — у Великій Британії викопали картоплину вагою майже 8,5 кг.

1876 рік — Джуліус Вольф з Істпорта у США виготовив перші консерви із сардинами.

1938 рік — в СРСР влаштували масовий розстріл в’язнів Соловецької тюрми. За одну добу стратили майже 200 осіб.

1955 рік — Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів.

Нагадаємо, 16 лютого Україна відзначала День єднання на тлі можливого масштабного вторгнення країни-агресора Росії. Православна церква у цей день вшановувала пам’ять святих Симеона і Анни.