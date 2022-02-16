День Николая Студеного отмечают 17 февраля. Фото: osoblyva.com

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17 февраля в Украине православные верующие чтят память преподобного Николая Студийского.

В народе этот день считали одним из самых холодных в феврале, поскольку фиксировались сильные морозы и снегопады. Поэтому этот день получил название Николай Студеный. Наши предки 17 февраля обращали внимание на елочные ветки: если длинные сухие ветки сгибаются — будет метель, а если выпрямляются — на благоприятную погоду. Также считалось, что 17 февраля — время «свадеб» среди животных. В народе об этом дне говорили: «Николай Студеный — волчий сват».

Украинцы верили, что 17 февраля не рекомендуется собираться в дальний путь. Если все же приходится куда-то отправляться, то надо помолиться святому Николаю. Также не рекомендовалось в этот день стричь волосы и ногти.

Народные приметы на 17 февраля:

Лес вдали кажется черным — к теплу.

Если в этот день вам приснилась птица — ждите хороших новостей.

Если приснилась свинья — к тяжелым жизненным испытаниям.

В мире 17 февраля отмечают День кота в Европе, День спонтанного проявления доброты, День джентльменов в Латвии и День революции в Ливии.

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17 февраля в истории:

1795 год — в Великобритании выкопали картофелину весом почти 8,5 кг.

1876 год — Джулиус Вольф из Истпорта в США изготовил первые консервы с сардинами.

1938 год — в СССР устроили массовый расстрел узников Соловецкой тюрьмы. За одни сутки казнили почти 200 человек.

1955 год — Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов.

Напомним, 16 февраля Украина отмечала День единения на фоне возможного масштабного вторжения страны-агрессора России. Православная церковь в этот день чтила память святых Симеона и Анны.