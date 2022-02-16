Санкции против Шария и Гужвы расширил Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

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Ракурс

Санкции против блогера Анатолия Шария и журналиста Игоря Гужвы изменил президент Украины Владимир Зеленский.

В среду, 16 февраля, глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым расширяются санкции против этих лиц. Также Зеленский изменил пакеты санкций против пособников российских оккупантов в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщили на сайте президента.

На Банковой отметили, что были уточнены санкции против Анатолия Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО «Информационное агентство «Шарий.Нет». Также СНБО внесло изменения в ограничения против Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. Теперь санкции распространяются не только на основные домены сайтов «Шарий.Нет» и «Страна.UA», но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.

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Сообщается, что санкции расширили против заместителя так называемого генерального прокурора ЛНР Вадима Лященко и трех членов «территориальных избирательных комиссий» в оккупированном Крыму.

Напомним, 11 февраля Совет национальной безопасности и обороны на основе соответствующих документов по представлению Службы безопасности Украины ввел пятилетние санкции против телеканала «НАШ». Владелец подсанкционного телеканала «НАШ» Евгений Мураев назвал решение о закрытии канала «приговором для Зеленского».