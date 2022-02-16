Бриллиант The De Beers Cullinan Blue. Фото: Sotheby'S/De Beers/Diacore

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Ракурс

Редкостный голубой бриллиант The De Beers Cullinan Blue пустят с молотка.

Самый большой в мире голубой бриллиант, который когда-либо выставляли на торги, продаст аукционный дом Sotheby’s. Речь идет о драгоценном камне ступенчатой огранки весом 15,1 карата. Продадут его в Гонконге в середине апреля. Эксперты оценивают его стоимость по меньшей мере в 48 млн долл. Об этом сообщает CNN.

Этот драгоценный камень добыли на руднике «Куллинан» в Южной Африке в 2021 году. Бриллиант получил самые высокие оценки в соответствии со стандартами, по которым оцениваются цветные бриллианты.

По словам специалистов университета Gemological Institute of America, этот бриллиант отнесен к типу IIB — самые дорогие камни, которые встречаются в природе реже всех остальных. Голубой или серый оттенок такие камни получают благодаря небольшому количеству бора в своем составе.

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Напомним, на аукционе выставили самый большой ограненный черный бриллиант в мире — «Энигму». Камень весит 555,55 карат и имеет 55 граней. Драгоценность планируют продать по меньшей мере 6 млн долл.

Источник: CNN