Діамант The De Beers Cullinan Blue. Фото: Sotheby's/De Beers/Diacore

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Ракурс

Рідкісний блакитний діамант The De Beers Cullinan Blue пустять з молотка.

Найбільший у світі блакитний діамант, який коли-небудь виставляли на торги, продасть аукціонний дім Sotheby’s. Йдеться про дорогоцінний камінь ступеневого огранювання вагою 15,1 карата. Продадуть його в Гонконзі у середині квітня. Експерти оцінюють його вартість у щонайменше 48 млн дол. Про це повідомляє CNN.

Цей коштовний камінь знайшли на руднику «Куллінан» у Південній Африці у 2021 році. Діамант отримав найвищі оцінки відповідно до стандартів, за якими оцінюються кольорові діаманти.

За словами фахівців університету Gemological Institute of America, цей діамант віднесено до типу IIB — найдорожчі камені, які зустрічаються в природі рідше всіх інших. Блакитний або сірий відтінок такі камені отримують завдяки невеликій кількості бору у своєму складі.

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Нагадаємо, на аукціоні виставили найбільший огранений чорний діамант у світі — «Енігму». Камінь важить 555, 55 каратів та має 55 граней. Коштовність планують продати за щонайменше 6 млн дол.

Джерело: CNN