Україна отримає макрофінансову допомогу від ЄС. Фото: ua.news

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Ракурс

Макрофінансову допомогу Україні схвалив Європейський парламент.

Відповідне рішення європейські парламентарі ухвалили сьогодні, 16 лютого. Новий пакет допомоги передбачає суму в 1,2 млрд євро. Допомогу виділили на тлі побоювань потенційного вторгнення Російської Федерації, яке може загрожувати економіці України. Про це повідомили у прес-службі Європарламенту.

Зазначається, що за виділення допомоги проголосували 598 депутатів. Проти виступили 55 представників Європарламенту, а 41 обранець утримався від голосування.

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Гроші Україні виділять двома траншами протягом 12 місяців. Перший транш може надійти вже у березні 2022 року. При цьому кошти будуть надані додатково до 5,6 млрд євро, які країна вже отримала від Європейського Союзу в рамках минулих програм.

Нагадаємо, 14 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глава МЗС наголосив, що вдячний Сполученим Штатам за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. При цьому Кулеба не став розкривати її деталі. Зазвичай така допомога надається для погашення бюджетного дефіциту.