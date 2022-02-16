Украина получит макрофинансовую помощь от ЕС. Фото: ua.news

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Ракурс

Макрофинансовую помощь Украине одобрил Европейский парламент.

Соответствующее решение европейские парламентарии приняли сегодня, 16 февраля. Новый пакет помощи предусматривает сумму в 1,2 млрд евро. Помощь выделили на фоне опасений потенциального вторжения Российской Федерации, которое может угрожать экономике Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Отмечается, что за выделение помощи проголосовали 598 депутатов. Против выступили 55 представителей Европарламента, а 41 избранник воздержался от голосования.

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Деньги Украине выделят двумя траншами в течение 12 месяцев. Первый транш может поступить уже в марте 2022 года. При этом средства будут предоставлены дополнительно до 5,6 млрд евро, которые страна уже получила от Европейского Союза в рамках прошлых программ.

Напомним, 14 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД подчеркнул, что благодарен Соединенным Штатам за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. При этом Кулеба не стал раскрывать ее детали. Обычно такая помощь оказывается для погашения бюджетного дефицита.