Санкції проти Шарія та Гужви розширив Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n167147-sankciyi-proty-shariya-ta-gujvy-zminyv-zelenskyy-podrobyci.html

Ракурс

Санкції проти блогера Анатолія Шарія та журналіста Ігоря Гужви змінив президент України Володимир Зеленський.

У середу, 16 лютого, глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким розширюються санкції проти цих осіб. Також Зеленський змінив пакети санкцій проти пособників російських окупантів у Криму та на Донбасі. Про це повідомили на сайті президента.

На Банковій зазначили, що були уточнені санкції проти Анатолія Шарія, Ольги Шарій, Алли Бондаренко та ТОВ «Інформаційне агентство «Шарій.Нет». Також РНБО внесло зміни до обмежень проти Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної. Тепер санкції поширюються не тільки на основні домени сайтів «Шарій.Нет» та «Страна.UA», але і на інші ресурси з ідентичним змістом.

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Повідомляється, що санкції розширили проти заступника так званого генерального прокурора ЛНР Вадима Лященка та трьох членів «територіальних виборчих комісій» в окупованому Криму.

Нагадаємо, 11 лютого Рада національної безпеки і оборони на основі відповідних документів за поданням Служби безпеки України запровадила п’ятирічні санкції проти телеканалу «НАШ». Власник підсанкційного телеканалу «НАШ» Євген Мураєв назвав рішення щодо закриття каналу «вироком для Зеленського».