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Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: bigkyiv.com.ua

Штормовое предупреждение объявили в Украине (КАРТА)

17 фев 2022, 09:49
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Погода в Украине 17 февраля ухудшится — синоптики объявили штормовое предупреждение.

По всей Украине ожидается сильный ветер с порывами 15−20 м/с. В Карпатах прогнозируют скорость ветра 25−30 м/с. Кроме того, в карпатском регионе прогнозируют значительный дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Gismeteo.

Спасатели объявили первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства и в нарушение, а на отдельных участках дорог и прекращения движения автотранспорта.

Погода во Львове 17 февраля, данные: Gismeteo



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Погода в Ивано-Франковске 17 февраля, данные: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 17 февраля в Украине почти везде прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ожидались шквалы.

Источник: Ракурс


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