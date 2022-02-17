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Ракурс
Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: bigkyiv.com.ua

Штормове попередження оголосили в Україні (КАРТА)

17 лют 2022, 09:49
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Погода в Україні 17 лютого погіршиться — синоптики оголосили штормове попередження.

По всій Україні очікується сильний вітер з поривами 15−20 м/с. У Карпатах прогнозують швидкість вітру 25−30 м/с. Крім того, у карпатському регіоні прогнозують значний дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє Gismeteo.

Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства та до порушення, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту.

Погода у Львові 17 лютого, дані: Gismeteo



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Погода в Івано-Франківську 17 лютого, дані: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 17 лютого в Україні майже скрізь прогнозують опади у виді дощу та мокрого снігу. Також очікувалися шквали.

Джерело: Ракурс


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