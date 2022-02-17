Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n167151-ponad-33-tys-novyh-hvoryh-ta-259-smertey-kovid-statystyka-v-ukrayini-za-dobu.html

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Нова статистика коронавірусу в Україні за 16 лютого свідчить про 33 тис. 330 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Захворіли вчора 2 тис. 837 дітей та 961 медичний працівник. До лікарень довелося госпіталізувати 3 тис. 284 особи, а 269 хворих померли. Подолати хворобу зуміли 27 тис. 441 особа. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіли вже 4 млн 637 тис. 260 громадян, але 3 млн 866 тис. 755 осіб одужали. Померли від ковіду 103 тис. 824 особи.

Вакцинувалися за добу 66 тис. 82 людини. Загалом в Україні вже щеплені 15 млн 631 тис. 689 громадян. Дві дози отримали 15 млн 43 тис. 831 особа.

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Випадків у областях за добу:

м. Київ — 4 тис. 261

Вінницька — 659

Волинська — 1 тис. 62

Дніпропетровська — 2 тис. 489

Донецька — 1 тис. 707

Житомирська — 1 тис. 497

Закарпатська — 532

Запорізька — 1 тис. 401

Івано-Франківська — 757

Київська — 1 тис. 466

Кіровоградська — 456

Луганська — 826

Львівська — 1 тис. 665

Миколаївська — 1 тис. 127

Одеська — 1 тис. 970

Полтавська — 1 тис. 469

Рівненська — 764

Сумська — 1 тис. 408

Тернопільська — 750

Харківська — 1 тис. 781

Херсонська — 891

Хмельницька — 1 тис. 817

Черкаська — 1 тис. 186

Чернівецька — 420

Чернігівська — 969

Нагадаємо, 14 лютого у МОЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася після чотирьох тижнів стрімкого зростання нових випадків. Від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів.