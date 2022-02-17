Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Понад 33 тис. нових хворих та 259 смертей — ковід-статистика в Україні за добу

17 лют 2022, 09:18
999

Нова статистика коронавірусу в Україні за 16 лютого свідчить про 33 тис. 330 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Захворіли вчора 2 тис. 837 дітей та 961 медичний працівник. До лікарень довелося госпіталізувати 3 тис. 284 особи, а 269 хворих померли. Подолати хворобу зуміли 27 тис. 441 особа. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіли вже 4 млн 637 тис. 260 громадян, але 3 млн 866 тис. 755 осіб одужали. Померли від ковіду 103 тис. 824 особи.

Вакцинувалися за добу 66 тис. 82 людини. Загалом в Україні вже щеплені 15 млн 631 тис. 689 громадян. Дві дози отримали 15 млн 43 тис. 831 особа.



.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Випадків у областях за добу:
  • м. Київ — 4 тис. 261
  • Вінницька — 659
  • Волинська — 1 тис. 62
  • Дніпропетровська — 2 тис. 489
  • Донецька — 1 тис. 707
  • Житомирська — 1 тис. 497
  • Закарпатська — 532
  • Запорізька — 1 тис. 401
  • Івано-Франківська — 757
  • Київська — 1 тис. 466
  • Кіровоградська — 456
  • Луганська — 826
  • Львівська — 1 тис. 665
  • Миколаївська — 1 тис. 127
  • Одеська — 1 тис. 970
  • Полтавська — 1 тис. 469
  • Рівненська — 764
  • Сумська — 1 тис. 408
  • Тернопільська — 750
  • Харківська — 1 тис. 781
  • Херсонська — 891
  • Хмельницька — 1 тис. 817
  • Черкаська — 1 тис. 186
  • Чернівецька — 420
  • Чернігівська — 969

Нагадаємо, 14 лютого у МОЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася після чотирьох тижнів стрімкого зростання нових випадків. Від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів