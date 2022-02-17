Понад 33 тис. нових хворих та 259 смертей — ковід-статистика в Україні за добуhttps://racurs.ua/ua/n167151-ponad-33-tys-novyh-hvoryh-ta-259-smertey-kovid-statystyka-v-ukrayini-za-dobu.htmlРакурс
Нова статистика коронавірусу в Україні за 16 лютого свідчить про 33 тис. 330 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Захворіли вчора 2 тис. 837 дітей та 961 медичний працівник. До лікарень довелося госпіталізувати 3 тис. 284 особи, а 269 хворих померли. Подолати хворобу зуміли 27 тис. 441 особа. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні захворіли вже 4 млн 637 тис. 260 громадян, але 3 млн 866 тис. 755 осіб одужали. Померли від ковіду 103 тис. 824 особи.
Вакцинувалися за добу 66 тис. 82 людини. Загалом в Україні вже щеплені 15 млн 631 тис. 689 громадян. Дві дози отримали 15 млн 43 тис. 831 особа.
- м. Київ — 4 тис. 261
- Вінницька — 659
- Волинська — 1 тис. 62
- Дніпропетровська — 2 тис. 489
- Донецька — 1 тис. 707
- Житомирська — 1 тис. 497
- Закарпатська — 532
- Запорізька — 1 тис. 401
- Івано-Франківська — 757
- Київська — 1 тис. 466
- Кіровоградська — 456
- Луганська — 826
- Львівська — 1 тис. 665
- Миколаївська — 1 тис. 127
- Одеська — 1 тис. 970
- Полтавська — 1 тис. 469
- Рівненська — 764
- Сумська — 1 тис. 408
- Тернопільська — 750
- Харківська — 1 тис. 781
- Херсонська — 891
- Хмельницька — 1 тис. 817
- Черкаська — 1 тис. 186
- Чернівецька — 420
- Чернігівська — 969
Нагадаємо, 14 лютого у МОЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася після чотирьох тижнів стрімкого зростання нових випадків. Від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів.