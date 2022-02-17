Более 33 тыс. новых больных и 259 смертей — ковид-статистика в Украине за суткиhttps://racurs.ua/n167151-bolee-33-tys-novyh-bolnyh-i-259-smertey-kovid-statistika-v-ukraine-za-sutki.htmlРакурс
Новая статистика коронавируса в Украине за 16 февраля свидетельствует о 33 тыс. 330 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболели вчера 2 тыс. 837 детей и 961 медицинский работник. В больницы пришлось госпитализировать 3 тыс. 284 человека, а 269 больных скончались. Преодолеть болезнь сумели 27 тыс. 441 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
За все время пандемии в Украине заболели уже 4 млн 637 тыс. 260 граждан, но 3 млн 866 тыс. 755 человек выздоровели. Умерли от ковида 103 тыс. 824 человека.
Вакцинировались за сутки 66 тыс. 82 человека. Всего в Украине уже привиты 15 млн 631 тыс. 689 граждан. Две дозы получили 15 млн 43 тыс. 831 человек.
Случаев в областях за сутки:
- г. Киев — 4 тыс. 261
- Винницкая — 659
- Волынская — 1 тыс. 62
- Днепропетровска — 2 тыс. 489
- Донецкая — 1 тыс. 707
- Житомирская — 1 тыс. 497
- Закарпатская — 532
- Запорожская — 1 тыс. 401
- Ивано-Франковска — 757
- Киевская — 1 тыс. 466
- Кировоградская — 456
- Луганская — 826
- Львовская — 1 тыс. 665
- Николаевская — 1 тыс. 127
- Одесская — 1 тыс. 970
- Полтавская — 1 тыс. 469
- Ровенская — 764
- Сумская — 1 тыс. 408
- Тернопольская — 750
- Харьковская — 1 тыс. 781
- Херсонская — 891
- Хмельницкая — 1 тыс. 817
- Черкасская — 1 тыс. 186
- Черновицкая — 420
- Черниговская — 969
Напомним, 14 февраля в Минздраве заявили, что ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась после четырех недель стремительного роста новых случаев. С начала роста заболеваемости зарегистрировали снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов.