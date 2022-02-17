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Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

Более 33 тыс. новых больных и 259 смертей — ковид-статистика в Украине за сутки

17 фев 2022, 09:18
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Новая статистика коронавируса в Украине за 16 февраля свидетельствует о 33 тыс. 330 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболели вчера 2 тыс. 837 детей и 961 медицинский работник. В больницы пришлось госпитализировать 3 тыс. 284 человека, а 269 больных скончались. Преодолеть болезнь сумели 27 тыс. 441 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За все время пандемии в Украине заболели уже 4 млн 637 тыс. 260 граждан, но 3 млн 866 тыс. 755 человек выздоровели. Умерли от ковида 103 тыс. 824 человека.

Вакцинировались за сутки 66 тыс. 82 человека. Всего в Украине уже привиты 15 млн 631 тыс. 689 граждан. Две дозы получили 15 млн 43 тыс. 831 человек.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО



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Случаев в областях за сутки:

  • г. Киев — 4 тыс. 261
  • Винницкая — 659
  • Волынская — 1 тыс. 62
  • Днепропетровска — 2 тыс. 489
  • Донецкая — 1 тыс. 707
  • Житомирская — 1 тыс. 497
  • Закарпатская — 532
  • Запорожская — 1 тыс. 401
  • Ивано-Франковска — 757
  • Киевская — 1 тыс. 466
  • Кировоградская — 456
  • Луганская — 826
  • Львовская — 1 тыс. 665
  • Николаевская — 1 тыс. 127
  • Одесская — 1 тыс. 970
  • Полтавская — 1 тыс. 469
  • Ровенская — 764
  • Сумская — 1 тыс. 408
  • Тернопольская — 750
  • Харьковская — 1 тыс. 781
  • Херсонская — 891
  • Хмельницкая — 1 тыс. 817
  • Черкасская — 1 тыс. 186
  • Черновицкая — 420
  • Черниговская — 969

Напомним, 14 февраля в Минздраве заявили, что ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась после четырех недель стремительного роста новых случаев. С начала роста заболеваемости зарегистрировали снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов.

Источник: Ракурс


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