Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

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Новая статистика коронавируса в Украине за 16 февраля свидетельствует о 33 тыс. 330 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболели вчера 2 тыс. 837 детей и 961 медицинский работник. В больницы пришлось госпитализировать 3 тыс. 284 человека, а 269 больных скончались. Преодолеть болезнь сумели 27 тыс. 441 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За все время пандемии в Украине заболели уже 4 млн 637 тыс. 260 граждан, но 3 млн 866 тыс. 755 человек выздоровели. Умерли от ковида 103 тыс. 824 человека.

Вакцинировались за сутки 66 тыс. 82 человека. Всего в Украине уже привиты 15 млн 631 тыс. 689 граждан. Две дозы получили 15 млн 43 тыс. 831 человек.

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Случаев в областях за сутки:

г. Киев — 4 тыс. 261

Винницкая — 659

Волынская — 1 тыс. 62

Днепропетровска — 2 тыс. 489

Донецкая — 1 тыс. 707

Житомирская — 1 тыс. 497

Закарпатская — 532

Запорожская — 1 тыс. 401

Ивано-Франковска — 757

Киевская — 1 тыс. 466

Кировоградская — 456

Луганская — 826

Львовская — 1 тыс. 665

Николаевская — 1 тыс. 127

Одесская — 1 тыс. 970

Полтавская — 1 тыс. 469

Ровенская — 764

Сумская — 1 тыс. 408

Тернопольская — 750

Харьковская — 1 тыс. 781

Херсонская — 891

Хмельницкая — 1 тыс. 817

Черкасская — 1 тыс. 186

Черновицкая — 420

Черниговская — 969

Напомним, 14 февраля в Минздраве заявили, что ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась после четырех недель стремительного роста новых случаев. С начала роста заболеваемости зарегистрировали снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов.