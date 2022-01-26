ФОПів не штрафуватимуть за відсутність касових апаратів, пообіцяли в Раді. Фото: Суспільне

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Штрафи для ФОПів за відсутність касових апаратів планує скасувати Верховна Рада. Ці зміни будуть чинні до кінця 2022 року.

Законопроект буде поданий до кінця 26 січня. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що скасовувати закон про обов’язкове використання касових апаратів для ФОПів депутати не збираються.

Жодних перенесень, відтермінувань і скасувань не буде. Штрафи не будемо брати з підприємців, які встановлять РРО до кінця січня, — сказав він.

За словами Гетманцева, ці підприємці сплатять лише 10% суми штрафу.

Це я подав поправку, вона пішла у законопроект про індустріальні парки. Думаю, депутати підтримають це рішення, — наголосив політик.

Нагадаємо, що в Києві акція SaveФОП завершилася зіткненнями між учасниками та поліцією. 25 січня постраждали 18 поліцейських та троє мітингувальників. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич повідомив, що постраждалий під час вчорашнього штурму Верховної Ради помер. Нардеп Вадим Івченко з «Батьківщини» в Раді повідомив про одного зниклого безвісти.

Водночас спікер парламенту Руслан Стефанчук з трибуни заявив, що цей інцидент не призвів до смертельних наслідків. Глава Ради звернувся до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з проханням надати офіційну інформацію.