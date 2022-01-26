ФЛП не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов, пообещали в Раде

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Штрафы для ФЛП за отсутствие кассовых аппаратов планирует отменить Верховная Рада. Эти изменения будут действовать до конца 2022 года.

Законопроект будет представлен до конца 26 января. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Данило Гетманцев заявил, что отменять закон об обязательном использовании кассовых аппаратов для ФЛП депутаты не собираются.

Никаких перенесений, отсрочек и отмен не будет. Штрафы не будем брать с предпринимателей, которые установят РРО до конца января — сказал он.

По словам Гетманцева, эти предприниматели заплатят всего 10% от суммы штрафа.

Это я подал поправку, она пошла в законопроект об индустриальных парках. Думаю, депутаты поддержат это решение, — подчеркнул политик.

Напомним, что в Киеве акция SaveФОП завершилась столкновениями между участниками и полицией. 25 января пострадали 18 полицейских и трое митингующих.

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич сообщил, что пострадавший во время вчерашнего штурма Верховной Рады умер. Нардеп Вадим Ивченко из «Батькивщины» в Раде сообщил об одном пропавшем без вести.

В то же время спикер парламента Руслан Стефанчук с трибуны заявил, что этот инцидент не привел к смертельным последствиям. Глава Рады обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому с просьбой предоставить официальную информацию.