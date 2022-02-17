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Ракурс
Предприниматели снова протестуют в Киеве – центр города перекрыт. Фото: РБК-Украина

Предприниматели снова протестуют в Киеве — центр города перекрыт (ФОТО, ВИДЕО)

17 фев 2022, 10:55
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Протест в Киеве снова начали представители движения SaveФОП. Из-за митинга предпринимателей перекрыли движение транспорта на улице Крещатик.

Акция возобновилась в четверг, 17 февраля. На месте происшествия также присутствуют правоохранители, оттесняющие протестующих от дороги, пишет «РБК-Украина».

Предприниматели продолжили митинг возле здания Верховной Рады Украины. Люди выступают против внедрения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.



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Как известно, с 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении ФЛП кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций. Протесты предпринимателей продолжаются уже два года.

Напомним, что в Киеве акция SaveФОП завершилась столкновениями между участниками и полицией. 25 января пострадали 18 полицейских и трое митингующих.Источник: «РБК-Украина»

Источник: Ракурс


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