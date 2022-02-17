Недорогие машины с классным интерьером

https://racurs.ua/n167144-nedorogie-mashiny-s-klassnym-intererom.html

Ракурс

Нас учат оценивать людей по внутреннему миру, а не по внешности — не всегда получается, да и не все пытаются. Другое дело — автомобиль: владелец намного больше времени проводит внутри машины, чем любуется ею снаружи. И если внутренности не соответствуют ожиданиям, пожеланиям и стандартам, то авто не бросишь просто так — это же не человек.

В премиум-сегменте все по умолчанию круто, а вот бюджетные покупатели часто сталкиваются с необходимостью жертвовать оформлением салона. Дешевый пластик, невзрачная обивка — вот это вот все. Но в массовом сегменте есть предложения, которые красотой и продуманностью внутри превосходят бюджетный уровень.





Чтобы ожидания и заявленные производителем характеристики соответствовали реальности, при покупке проверяйте историю машины по VIN-коду через www.carvertical.com/ua/ru.

Honda Civic

Дизайнерская философия «Хонды» для интерьеров выражается словами Simplicity and Something («простота и что-то еще»), а основана она на принципе Man-Maximum, Machine-Minimum («максмиум для человека при минимуме машины»). На нормальном языке это значит, что салоны делают ориентированными на водителя и пассажиров, менее загруженными, более просторными за счет уменьшения в размерах механических компонентов.

В новой Civic все это проявилось сполна: благородная сдержанность внутреннего пространства выглядит, как будто авто принадлежит другому классу. Забота видна в мелочах: материал центральной консоли не снимает с вас отпечатки пальцев, а поверхность панели приборов почти не дает отражений.

Toyota Camry

Выдающиеся интерьеры никогда не были фишкой «Тойоты» — компания известна надежностью, практичностью и умеренными ценами. В новой «Камри» производитель не отказался от этих принципов, но уделил внутренней внешности больше внимания.

Кожаные кресла, доступные в красном цвете, имеют приятную текстуру и могут принимать восемь разных положений. Металлические части выглядят качественно, как и почти все материалы, кроме, разве что, некоторых пластиковых элементов на дверях. Все вместе смотрится солидно — дороже, чем оно есть.

KIA Rio

Cубкомпактные хэтчбеки обычно излишествами не отличаются, но свежий пятидверный «Рио» — одно из исключений. Эстетичные, со вкусом оформленные циферблаты приборов, чистая панель, грамотно расположенный тачскрин многофункциональной системы инфотейнмента, качественная обивка сидений. Даже твердый пластик, которого внутри хватает — и тот имеет приятную текстуру.

В переднем ряду места более чем достаточно, и багажник вместительнее, чем у седана. Только сзади маловато пространства для ног.

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Hyundai Sonata

Красивый салон, наполненный востребованными функциями — одна из сильных сторон новой версии этого среднеразмерного седана. Удобные кресла и простор помогают компенсировать не слишком мягкую езду; все кресла оборудованы подогревом, а передние — еще и вентиляцией.

Материалы — высококлассные на глаз и на ощупь, приборка устроена эргономично, просто и понятно.