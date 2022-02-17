Верховная Рада уволила Дмитрия Сенниченко. Фото: rferl.org

https://racurs.ua/n167159-rada-uvolila-sennichenko-s-doljnosti-glavy-fonda-gosimuschestva.html

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Дмитрия Сенниченко уволили с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Верховная Рада 17 февраля одобрила соответствующий проект постановления. Кнопку «за» нажали 318 парламентариев. Сенниченко назначили председателем ФГИ 18 сентября 2019 года. Он заменил на этом посту Виталия Трубарова. Об этом сообщалось в трансляции заседания ВРУ.

Дмитрий Сенниченко начал карьеру экономистом в Национальном банке Украины. В свое время он работал в службе премьер-министра Украины и советником председателя подкомитета ВРУ по вопросам банковской и финансовой деятельности. Также Сенниченко на должности директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой осуществлял корпоратизацию и реформу ПАО «Укрпочта».

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Напомним, в ноябре 2021 года глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной увольнения он назвал то, что после назначения в 2019 году он «ставил себе планку — два года».

Перед этим СМИ сообщили, что Сенниченко уходит с должности якобы из-за ситуации с приватизацией киевского завода «Большевик».