Кризис на месяцы – МИД Британии раскрыл планы Путина по Украине

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Кризис возле украинских границ и напряженная ситуация внутри страны могут затянуться на месяцы.

Президент страны-агрессора Владимир Путин таким образом хочет подорвать единство Запада. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, пишет The Telegraph.

Пока нет никаких доказательств отвода войск из приграничных районов вблизи Украины. Наращивание российской армии не имеет признаков замедления, — подчеркнул политик.

Она подчеркнула, что Украина и ее партнеры не должны питать иллюзий относительно дальнейших действий России. Министр считает, что на карту поставлено будущее Украины как свободной демократии.

Россия в своей наглости может затягивать кризис гораздо дольше, чтобы потратить недели, если не месяцы, на подрыв Украины и бросая вызов западному единству, — заявила Трасс.

По словам министра, нужно и дальше внимательно следить за планами Путина и не верить заявлениям Кремля об отводе войск.

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Напомним, в США уже считают, что перспектива вторжения России 16 февраля «всегда была преувеличена». Теперь более вероятной датой атаки на Украину называют 20 февраля и последующие дни.

Источник: The Telegraph