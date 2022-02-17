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Ракурс
Рада ратифицировала соглашение о совместном авиапространстве с ЕС. Фото: flickr.com

Рада ратифицировала соглашение о совместном авиапространстве с ЕС

17 фев 2022, 11:40
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Ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом согласовала Верховная Рада.

Закон 17 февраля поддержали 311 народных депутатов. Ратификация соглашения ВРУ позволяет завершить процесс выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы соглашение вступило в силу. Соглашение обеспечит создание совместного авиапространства между Украиной и ЕС на основе идентичных правил авиабезопасности полетов. Об этом сообщалось во время заседания парламента.

«Авиационный безвиз» должен уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонним договорам, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами. Также это должно привести к уменьшению цен на билеты.



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Как рассказала во время представления документа заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко, реализация происходит в два этапа, что предусматривает постепенное приведение положений законодательства Украины в соответствие к требованиям и стандартам Евросоюза.

Напомним, в июне Совет ЕС согласовал соглашение о совместном авиационном пространстве с Украиной. Так называемый авиационный безвиз предусматривает либерализацию допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС и европейские компании зайдут в Украину.

Источник: Ракурс


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