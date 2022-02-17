Рада ратифікувала угоду про спільний авіапростір з ЄС. Фото: flickr.com

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Ракурс

Ратифікацію угоди про спільний авіапростір з Європейським Союзом погодила Верховна Рада.

Закон 17 лютого підтримали 311 народних депутатів. Ратифікація угоди ВРУ дозволяє завершити процес виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для того, аби угода набрала чинності. Угода забезпечить створення спільного авіапростору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіабезпеки польотів. Про це повідомлялося під час засідання парламенту.

«Авіаційний безвіз» повинен урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами. Також це повинно призвести до зменшення цін на квитки.

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Як розповіла під час представлення документу заступник міністра інфраструктури Анна Юрченко, реалізація відбувається у два етапи, що передбачає поступове приведення положень законодавства України у відповідність до вимог і стандартів Євросоюзу.

Нагадаємо, у червні Рада ЄС погодила угоду про Спільний авіаційний простір з Україною. Так званий авіаційний безвіз передбачає лібералізацію допуску авіакомпаній на внутрішні ринки. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну.