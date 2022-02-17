Цистерна з газом горить другий день на Прикарпатті, людей евакуювали

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Ракурс

В Івано-Франківської області пожежа виникла на трасі «Стрий-Мамалига». Там другий день горить цистерна з газом, рятувальникам не вдається її загасити.

Пожежа почалася 16 лютого о 14.22 у селі Креховичі Калуського району. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

З найближчих будинків від місця інциденту евакуювали людей. Для охолодження цистерни залучено 28 рятувальників та сім одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає. Зазнається, що рятувальники провели заміри концентрації небезпечних речовин у повітрі.

Перевищення гранично-допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено, — заявили у відомстві.



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«Ракурс» повідомляв, що пожежа у відомому заповіднику сталася в Одеській області у суботу, 15 грудня. На території Нижньодністровського національного природного парку загорівся очерет.