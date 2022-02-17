Цистерна с газом горит второй день в Прикарпатье, людей эвакуировали

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Ракурс

В Ивано-Франковской области пожар возник на трассе «Стрый-Мамалыга». Там второй день горит цистерна с газом, спасателям не удается ее потушить.

Пожар начался 16 февраля в 14:22 в селе Креховичи Калушского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Из ближайших домов от места инцидента были эвакуированы люди. Для охлаждения цистерны привлечены 28 спасателей и семь единиц техники.

Жертв и пострадавших нет. Сообщается, что спасатели провели замеры концентрации опасных веществ в воздухе.

Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено, — заявили в ведомстве.



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«Ракурс» сообщал, что пожар в известном заповеднике произошел в Одесской области в субботу, 15 декабря. На территории Нижнеднестровского национального природного парка загорелся камыш.