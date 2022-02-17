Криза на місяці – МЗС Британії розкрило плани Путіна щодо України. Фото: EPA

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Криза поблизу українських кордонів та напружена ситуація всередині країни можуть затягнутися на місяці.

Президент країни-агресора Володимир Путін таким чином хоче підірвати єдність заходу. Про це заявила очільниця МЗС Британії Ліз Трасс, пише The Telegraph.

Наразі немає жодних доказів відведення військ із прикордонних районів поблизу України. Нарощування російської армії не має ознак уповільнення, — наголосила політик.

Вона наголосила, що Україна та її партнери не повинні мати ілюзій щодо подальших дій Росії. Міністр вважає, що на карту поставлено майбутнє України як вільної демократії.

Росія у своєму нахабстві може затягувати кризу набагато довше, щоб витратити тижні, якщо не місяці, на підрив України та кидаючи виклик західній єдності, — заявила Трасс.

За словами міністра, потрібно й далі уважно слідкувати за планами Путіна та не вірити заявам Кремля про відведення військ.

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Нагадаємо, в США вже вважають, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого «завжди була перебільшена». Тепер більш ймовірною датою атаки на Україну називають 20 лютого та наступні дні.

Джерело: The Telegraph