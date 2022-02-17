Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка. Фото: rferl.org

https://racurs.ua/ua/n167159-rada-zvilnyla-sennychenka-z-posady-golovy-fondu-derjmayna.html

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Дмитра Сенниченка звільнили з посади голови Фонду державного майна України.

Верховна Рада 17 лютого схвалила відповідний проект постанови. Кнопку «за» натиснули 318 парламентарів. Сенниченка призначили головою ФДМ 18 вересня 2019 року. Він замінив на цій посаді Віталія Трубарова. Про це повідомлялося в трансляції засідання ВРУ.

Дмитро Сенниченко розпочав кар'єру економістом в Національному банку України. Свого часу він працював у службі прем'єр-міністра України та радником голови підкомітету ВРУ з питань банківської та фінансової діяльності. Також Сенниченко на посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою здійснював корпоратизацію та реформу ПАТ «Укрпошта».

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Нагадаємо, у листопаді 2021 року голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення за власним бажанням. Причиною звільнення він назвав те, що після призначення у 2019 році він «ставив собі планку — два роки».

Перед цим ЗМІ повідомили, що Сенниченко йде з посади нібито через ситуацію з приватизацією київського заводу «Більшовик».