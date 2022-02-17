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ОБСЕ насчитала более полутысячи взрывов на Донбассе за сутки (КАРТА)

ОБСЕ насчитала за сутки более полутысячи взрывов на Донбассе (КАРТА)

17 фев 2022, 19:34
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На Донбассе за сутки Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) с вечера среды зарегистрировала более 500 взрывов у линии столкновения.

Об этом заявил 17 февраля глава миссии Яшар Халит Чевик.

Между вчерашним вечером и 11.20 по киевскому времени 17 февраля СММ сообщила о 500 взрывах вдоль линии столкновения, — сказал Чевик на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.

По его словам, после этого времени сообщалось примерно о 30 взрывах, что может свидетельствовать о понижении напряжения.

Он также сообщил, что утром в четверг СММ обратилась к сторонам конфликта с призывом соблюдать режим прекращения огня.

Обстрелы на Донбассе 17 февраля, карта - Суспільне

Напомним, что объектами атак российских террористов сегодня стали детсад в Станице Луганской, школа во Врубовке. Артснаряд упал посреди Марьинки.

Зафиксировали более 40 нарушений режима «тишины» со стороны оккупационных войск. Киев заявил о нарушении минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проинформировал об обстрелах Станицы Луганской главу Европейского Совета Шарля Мишеля.

В трехсторонней контактной группе требуют безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ.

В Кремле между тем заметили только «нагнетание ситуации на Донбассе».



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Естественно, большей информацией владеют наши военные, потому что есть данные из особых источников. Но даже без этого понятно, что ситуация нагнетается, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Ракурс


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