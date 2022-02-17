Инсценизация теракта или химической атаки – Блинкен о поводе для войны. фото - Бабель

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США объяснили новое заявление Джо Байдена о вероятной атаке России на Украину. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в выступлении на заседании Совбеза ООН рассказал, что Российская Федерация может прибегнуть к провокации для вторжения в Украину.

Речь идет, по его словам, о попытке инсценировать теракт или химическую атаку на гражданских.

Блинкен заявил, что Россия намерена создать повод для нападения.

Это может быть насильственные события в Украине или вопиющее обвинение против украинского правительства, мы пока не знаем, что это будет. Это может быть сфабрикованный теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть инценированный удар БПЛА против гражданских или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может описать это событие как этнические чистки или геноцид, — сказал Блинкен.

Он считает, что после возможной провокации российские власти будут заявлять о необходимости защиты российских граждан и россиян в Украине.

Госсекретарь заявил, что вторжение может начаться с того, что «полетят бомбы и ракеты».

Связь будет нарушена. Будут заблокированы ключевые украинские учреждения. После этого российские танки пойдут на ключевые украинские объекты, уже нанесенные на карту. Мы считаем, что эти объекты включают в себя Киев. И это не все. Мы знаем, что Россия будет нападать на конкретные группы украинцев. Обо всем этом мы предупреждаем украинские власти, — заявил Блинкен.

Госсекретарь США сказал, что у агрессии России против Украины очень высокие ставки. Блинкен считает, что речь идет о безопасности людей и основах мирового порядка.

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Ставки намного выше, чем Украина. Пришел момент, когда решается судьба и безопасность многих людей, а также речь идет об основах устава ООН и международного порядка, которые лежат в основе мира во всем мире, — сказал Блинкен.

Напомним, 17 февраля президент США Джо Байден заявил журналистам о наличии признаков того, что войска РФ готовы отправиться в Украину в ближайшие дни.