Провокация под фальшивым флагом — Байден об угрозе вторжения России

https://racurs.ua/n167179-provokaciya-pod-falshivym-flagom-bayden-ob-ugroze-vtorjeniya-rossii-video.html

Ракурс

Президент США Джо Байден заявил журналистам о наличии признаков того, что войска РФ готовы отправиться в Украину в ближайшие дни.

Байден отметил, что Россия может «участвовать в операции под чужим флагом», чтобы спровоцировать военный конфликт.

Байден считает, что «угроза вторжения РФ очень высока, Москва готовит провокацию».

Есть все «признаки» того, что Россия планирует вторгнуться в Украину, включая признаки того, что Москва готовит операцию под фальшивым флагом, чтобы оправдать свои действия, — сообщается в видео CNBС.



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На вопрос о том, верит ли он, что нападение произойдет, и если да, то когда Байден сказал: «Да. Насколько я понимаю, это произойдет в ближайшие несколько дней».

Аналогичные опасения 17 февраля обнародовал министр обороны США. В сети также появились новые фото российских войск у границ с Украиной. Ранее РФ соообщала об отводе части войск из учений в Крыму.