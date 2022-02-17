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Ракурс
Провокация под фальшивым флагом — Байден об угрозе вторжения России

Провокация под фальшивым флагом — Байден об угрозе вторжения России (ВИДЕО)

17 фев 2022, 18:04
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Президент США Джо Байден заявил журналистам о наличии признаков того, что войска РФ готовы отправиться в Украину в ближайшие дни.

Байден отметил, что Россия может «участвовать в операции под чужим флагом», чтобы спровоцировать военный конфликт.

Байден считает, что «угроза вторжения РФ очень высока, Москва готовит провокацию».

Есть все «признаки» того, что Россия планирует вторгнуться в Украину, включая признаки того, что Москва готовит операцию под фальшивым флагом, чтобы оправдать свои действия, — сообщается в видео CNBС.



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На вопрос о том, верит ли он, что нападение произойдет, и если да, то когда Байден сказал: «Да. Насколько я понимаю, это произойдет в ближайшие несколько дней».

Аналогичные опасения 17 февраля обнародовал министр обороны США. В сети также появились новые фото российских войск у границ с Украиной. Ранее РФ соообщала об отводе части войск из учений в Крыму.

Источник: Ракурс


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