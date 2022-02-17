Россия движется к неизбежному вторжению и пополняет запасы крови — Пентагон

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Опасность нападения России на Украину не миновала. РФ стягивает войска к границам Украины и пополняет запасы крови.

Об этом 17 февраля заявил министр обороны США Остин Ллойд, сообщает Reuters.

Я сам был солдатом не так давно. Я знаю не понаслышке, что вы не делаете подобных вещей без причины. Мы видим, как они летают на большем количестве боевых и вспомогательных самолетов. Мы видим, как они усиливают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью, — сказал глава Пентагона.

По его словам, США и их союзники будут внимательны. Кроме того, Остин заявил, что Пентагон следит за обострением ситуации на Донбассе и собирает данные о происходящем.

Мы видели сообщения об обстрелах на Донбассе, и они вызывают беспокойство. Мы все еще собираем информацию, — заявил Остин.

Он отметил, что в США продолжат внимательно следить за ситуацией в районе границы России и Украины, и напомнил, что, по мнению Вашингтона, российская сторона может попытаться спровоцировать кризисные ситуации по Украине.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно изменил свой график и 17 февраля выступит на заседании Совета Безопасности ООН, ведь данные разведки свидетельствуют о том, что Россия «движется к неизбежному вторжению».

Об этом сообщает CNN.

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Наша цель — передать всю серьезность ситуации. Доказательства на месте свидетельствуют о том, что Россия движется к неизбежному вторжению, — сказала Томас-Гринфилд.

Речь Блинкена запланирована на 17:00 по киевскому времени. Он выступит на встрече, посвященной реализации минских договоренностей, и будет говорить об интенсивной приверженности США дипломатии и деэскалации. Томас-Гринфилд отметила, что она попросила Блинкена выступить в Совете Безопасности ООН, потому что это решающий момент.