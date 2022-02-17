Я сам був солдатом не так давно. Я знаю не з чуток, що ви не робите подібних речей без причини. Ми бачимо, як вони літають на більшій кількості бойових і допоміжних літаків. Ми бачимо, як вони посилюють свою готовність у Чорному морі. Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю, — сказав глава Пентагону.

За його словами, США та їхні союзники будуть пильними. Крім того, Остін заявив, що Пентагон стежить за загостренням ситуації на Донбасі та збирає дані про те, що відбувається.

Ми бачили повідомлення про обстріли на Донбасі і вони викликають занепокоєння. Ми все ще збираємо інформацію, — заявив Остін.

Він зазначив, що в США продовжать уважно стежити за ситуацією в районі кордону Росії та України, й нагадав, що, на думку Вашингтона, російська сторона може спробувати спровокувати кризові ситуації щодо України.

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що держсекретар США Ентоні Блінкен раптово змінив свій графік та виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, адже дані розвідки свідчать про те, що Росія «рухається до неминучого вторгнення».

Про це повідомляє CNN.

Наша мета — передати всю серйозність ситуації. Докази на місці свідчать про те, що Росія рухається до неминучого вторгнення, — сказала Томас-Грінфілд.



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Промова Блінкена запланована на 17.00 за київським часом. Він виступить на зустрічі, присвяченій реалізації мінських домовленостей, та буде говорити про інтенсивну відданість США дипломатії та деескалації. Томас-Грінфілд зауважила, що вона попросила Блінкена виступити в Раді Безпеки ООН, тому що «це вирішальний момент».