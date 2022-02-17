Як Путін скаже – Лукашенко готовий визнати фейкові ЛДНР. Фото: Shamil Zhumatov/Reuters

https://racurs.ua/ua/n167172-yak-putin-skaje-lukashenko-gotovyy-vyznaty-feykovi-ldnr.html

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Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, заявив про готовність визнати так звані ЛНР та ДНР за певних обставин разом з Росією.

Також він сказав, що готовий надати країні-агресору будь-яку підтримку. Про це самопроголошений президент заявив під час відвідин навчань «Союзна рішучість-2022».

Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, щоб було краще для Росії та Білорусі. Але це буде спільне рішення, — сказав Лукашенко, коментуючи свою позицію щодо ОРДЛО.

Також він вважає, що конфлікт на Донбасі міг би бути зупинений, якби цього захотіла українська влада.

Що ми можемо вдіяти? Є президент Путін, президент Зеленський. Все, що вони захочуть, ми зробимо. Мета одна — мир на Донбасі, щоби більше не гинули люди й люди не боялися дивитися в небо, — сказав білоруський диктатор.

Журналісти також зауважили, що на Донбасі знову загострилася ситуація. І запитали Лукашенка, чи готова Білорусь надати військову підтримку Росії, якщо вона вирішить прийти на допомогу терористам.

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Ми готові надати Росії будь-яку підтримку. І військову, і, якщо буде потрібно, економічну. Поділимося останнім шматком хліба, як і зі страждальцями на Донбасі. Якщо це у Чернігові — і чернігівцям допомагатимемо. Це наша тверда позиція, — заявив самопроголошений президент.

Нагадаємо, Володимир Путін взяв до відома звернення депутатів Держдуми із закликом визнати самопроголошені республіки Донбасу, але вважає головним завданням виконання мінських угод.