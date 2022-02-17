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Ракурс
Поруч снідали 20 дітей - з'явилося відео з обстріляного на лінії фронту дитсадка

Поруч снідали 20 дітей — з’явилося відео з обстріляного на лінії фронту дитсадка

17 лют 2022, 15:48
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У момент обстрілу дитячого садочка в Станиці Луганській 20 дітей снідали в їдальні на другому поверсі.

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео евакуації дітей та вихователів з приміщення обстріляного російськими терористами дитсадка.

Людей з будівлі виводили співробітники поліції та ДСНС. В МВС нагадали, що постраждалих серед дітей немає, але троє працівників садку — дві жінки та чоловік — отримали контузії.

За інформацією прес-служби операції Об'єднаних сил, 17 лютого з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм противник випустив 32 снаряди по Станиці Луганській. Ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура — половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

Крім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка. Пошкоджено будівлю місцевої загальноосвітньої школи, де на той час перебували учні та викладачі. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, від обстрілу був пошкоджений газогін — без газопостачання залишилося 70 квартир та близько 100 приватних будинків.

Обстріл Врубівки, фото - ООС



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Станом на 14.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких — із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

Від дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я — середньої важкості.

Джерело: Ракурс


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