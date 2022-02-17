Наслідки обстрілу дитсадка. Фото: штаб ООС

https://racurs.ua/ua/n167170-zelenskyy-vidreaguvav-na-novi-obstrily-na-donbasi-video.html

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Сьогоднішні обстріли на Донбасі прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що обстріл проросійськими терористами дитячого садка в Станиці Луганській є великою провокацією з боку окупантів. Саме тому місія ОБСЄ має залишитися в Україні, щоб фіксувати всі злочини бойовиків. Про це 17 лютого Зеленський повідомив у Twitter.

Обстріл проросійськими силами дитячого садка в Станиці Луганській — це велика провокація. Важливо, щоб дипломати і ОБСЄ залишалися в Україні — їх моніторингова діяльність є додатковим стримуючим фактором. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень тиші, — йдеться в повідомленні.

Тим часом у Службі безпеки заявили, що відкрили кримінальне провадження через обстріл дитячого садочка та школи на Донбасі. Виявилося, що окупанти застосовували зброю, яка заборонена мінськими угодами. СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у межах кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. А Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Нагадаємо, з початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики гатили по Станиці Луганській. Снаряди потрапили у будівлю дитячого садочка та на територію залізничної станції. Внаслідок обстрілів поранення дістали один український військовий та двоє мирних жителів.

Також окупанти обстріляли селище Врубівка Попаснянського району Луганської області. Внаслідок чого було пошкоджено газогін, також снаряд потрапив на територію ліцею — в ньому перебували десятки дітей.