Последствия обстрела детсада. Фото: штаб ООС

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Сегодняшние обстрелы на Донбассе прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что обстрел пророссийскими террористами детского сада в Станице Луганской является большой провокацией со стороны оккупантов. Именно поэтому миссия ОБСЕ должна остаться в Украине, чтобы фиксировать все преступления боевиков. Об этом 17 февраля Зеленский сообщил в Twitter.

Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской — это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине — их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины, — говорится в сообщении.

Тем временем в Службе безопасности заявили, что открыли уголовное производство из-за обстрела детского сада и школы на Донбассе. Оказалось, что оккупанты применяли оружие, которое запрещено минскими соглашениями. СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. А Луганская областная прокуратура начала уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Напомним, с начала 17 февраля российские оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики били по Станице Луганской. Снаряды попали в здание детского сада и на территорию железнодорожной станции. В результате обстрелов ранения получили один украинский военный и два мирных жителя.

Также оккупанты обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области. В результате чего был поврежден газопровод, также снаряд попал на территорию лицея — в нем находились десятки детей.