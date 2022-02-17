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Стало известно, как работать метро в Киеве в случае вторжения России. Фото: Слово и дело

Вторжение России — стало известно, как будет работать метро в Киеве

17 фев 2022, 15:08
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Вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время. В случае новой агрессии общественный транспорт Киева будет работать в соответствии с мобилизационным планом.

Метрополитен будет перевозить только тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры, а для остальных будет служить укрытием. Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, сообщает «Укринформ».

Метро будет работать утром и вечером, около шести часов, по три часа в пиковое время. Отмечается, что в метрополитене есть все необходимое для временного пребывания людей.

Метрополитен имеет электрическое автономное питание, артезианские скважины для воды и вентиляционные установки для очистки воздуха, — сообщил Кандибор.

Также стало известно, что власти разработали специальные графики движения поездов на случай использования метрополитена в режиме укрытия.

При этом работа «красной ветки» на левом берегу будет остановлена, поскольку она не безопасна в случае бомбардировки или ракетных атак.



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Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Донбассе в непосредственной близости от российских границ может в любой момент выйти за предел информационных атак.

Источник: «Укринформ»

Источник: Ракурс


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