Вторжение России — стало известно, как будет работать метро в Киевеhttps://racurs.ua/n167169-vtorjenie-rossii-stalo-izvestno-kak-budet-rabotat-metro-v-kieve.htmlРакурс
Вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время. В случае новой агрессии общественный транспорт Киева будет работать в соответствии с мобилизационным планом.
Метрополитен будет перевозить только тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры, а для остальных будет служить укрытием. Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, сообщает «Укринформ».
Метро будет работать утром и вечером, около шести часов, по три часа в пиковое время. Отмечается, что в метрополитене есть все необходимое для временного пребывания людей.
Метрополитен имеет электрическое автономное питание, артезианские скважины для воды и вентиляционные установки для очистки воздуха, — сообщил Кандибор.
Также стало известно, что власти разработали специальные графики движения поездов на случай использования метрополитена в режиме укрытия.
При этом работа «красной ветки» на левом берегу будет остановлена, поскольку она не безопасна в случае бомбардировки или ракетных атак.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Донбассе в непосредственной близости от российских границ может в любой момент выйти за предел информационных атак.
Источник: «Укринформ»