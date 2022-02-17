Украинская лыжница завершает карьеру после скандала с допингом на Олимпиаде. Фото: Инстаграм

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Украинская лыжница Валентина Каминская заявила, что завершает спортивную карьеру после ситуации с положительной допинг-пробой на Олимпиаде-2022.

На время разбирательств лыжницу отстранили от соревнований. Спортсменка заявила, что новость об обнаружении допинга стало для нее шокирующей. Об этом Каминская написала на своей странице в Instagram.

Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю, — заявила лыжница.

Также она добавила, что никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Спортсменка считает, что это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут «вышку» за это преступление, которого я не совершала, — отметила Каминская.

Лыжница поблагодарила людей, которые поддержали ее в период тяжелого жизненного этапа. Скандал с допингом она назвала «выстрелом в упор из ядерного орудия».

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Напомним, в пробе украинки было обнаружено сразу три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулятора. Каминская на Олимпиаде-2022 стала 79-й в классической гонке на 10 км, а также 70-й в спринте.

Валентина родом из Беларуси и на Олимпиаде-2014 выступала за эту страну. С 2018 года представляла Украину.