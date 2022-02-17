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Ракурс
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Лукашенко заявил о готовности разместить ядерное оружие в Беларуси

17 фев 2022, 14:38
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Разместить ядерное оружие на территории Беларуси готов самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Такое оружие разместят в случае определенных шагов со стороны «противников». Соответствующее заявление Лукашенко сделал на полигоне во время совместных учений с Россией. Слова диктатора приводит агентство «Белта».

В случае необходимости, если такие нелепые, глупые шаги сделают наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию, — отметил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что ядерное оружие в Беларуси не понадобится и 100 лет, если стране не будут угрожать так называемые недружественные страны.

Напомним, что с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят масштабные учения Вооруженных сил Беларуси и РФ «Союзная решимость». Россияне сосредоточили рядом с границами Украины мощную военную группировку.



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Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным решит, когда российские военные группировки покинут территорию Беларуси.

Источник: «Белта»

Источник: Ракурс


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