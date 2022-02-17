Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

https://racurs.ua/n167167-lukashenko-zayavil-o-gotovnosti-razmestit-yadernoe-orujie-v-belarusi.html

Ракурс

Разместить ядерное оружие на территории Беларуси готов самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Такое оружие разместят в случае определенных шагов со стороны «противников». Соответствующее заявление Лукашенко сделал на полигоне во время совместных учений с Россией. Слова диктатора приводит агентство «Белта».

В случае необходимости, если такие нелепые, глупые шаги сделают наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию, — отметил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что ядерное оружие в Беларуси не понадобится и 100 лет, если стране не будут угрожать так называемые недружественные страны.

Напомним, что с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят масштабные учения Вооруженных сил Беларуси и РФ «Союзная решимость». Россияне сосредоточили рядом с границами Украины мощную военную группировку.

.

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным решит, когда российские военные группировки покинут территорию Беларуси.

Источник: «Белта»