Лукашенко заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Білорусіhttps://racurs.ua/ua/n167167-lukashenko-zayavyv-pro-gotovnist-rozmistyty-yadernu-zbrou-v-bilorusi.htmlРакурс
Розмістити ядерну зброю на території Білорусі готовий самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
Таку зброю розмістять у разі певних кроків з боку «супротивників». Відповідну заяву Лукашенко зробив на полігоні під час спільних навчань з Росією. Слова диктатора наводить агентство «Белта».
У разі необхідності, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші противники та суперники, ми розмістимо не тільки ядерна зброя, але і ще над’ядерна, перспективне, для того, щоб захистити свою територію, — зазначив він.
При цьому Лукашенко наголосив, що ядерна зброя в Білорусі не знадобиться й 100 років, якщо країні не загрожуватимуть так звані недружні країни.
Нагадаємо, що з 10 по 20 лютого на території Білорусі проходять масштабні навчання збройних сил Білорусі та РФ «Союзна рішучість». Росіяни згромадили поруч із кордонами України потужне військове угруповання.
Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що разом із президентом РФ Володимиром Путіним вирішить, коли російські військові угруповання покинуть територію Білорусі.
Джерело: «Белта»