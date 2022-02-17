Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by

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Розмістити ядерну зброю на території Білорусі готовий самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Таку зброю розмістять у разі певних кроків з боку «супротивників». Відповідну заяву Лукашенко зробив на полігоні під час спільних навчань з Росією. Слова диктатора наводить агентство «Белта».

У разі необхідності, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші противники та суперники, ми розмістимо не тільки ядерна зброя, але і ще над’ядерна, перспективне, для того, щоб захистити свою територію, — зазначив він.

При цьому Лукашенко наголосив, що ядерна зброя в Білорусі не знадобиться й 100 років, якщо країні не загрожуватимуть так звані недружні країни.

Нагадаємо, що з 10 по 20 лютого на території Білорусі проходять масштабні навчання збройних сил Білорусі та РФ «Союзна рішучість». Росіяни згромадили поруч із кордонами України потужне військове угруповання.

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Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що разом із президентом РФ Володимиром Путіним вирішить, коли російські військові угруповання покинуть територію Білорусі.

Джерело: «Белта»