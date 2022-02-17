Вступ до НАТО – Зеленський розповів, чи відбудеться референдум. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167166-vstup-do-nato-zelenskyy-rozpoviv-chy-vidbudetsya-referendum.html

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Президент Володимир Зеленський, заявив, що в Україні не проводитимуть референдум щодо членства нашої країни в НАТО.

За його словами, Україна обрала курс на членство в НАТО задля своєї безпеки й тривалий час рухається в цьому напрямку, але відстань до Альянсу не скорочується. Про це йдеться на сайті глави держави.

Але не вибір українського народу щодо того, коли ми там будемо, бо це не тільки від нас залежить — 30 країн повинні одноголосно погодити це рішення, — зауважив Зеленський.

Він додав, що країна-агресор використовує питання НАТО як виправдання, чому її війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни «підігрують РФ у цьому».

Ми не можемо заплющувати очі та говорити про те, що тільки Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО. Це неправда. Я вам не буду відкривати назви цих країн, тому що для мене сьогодні найвища зацікавленість, щоб всі ці країни підтримували нас, — зазначив президент.



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Зеленський зауважив, що «Україні дуже непросто з такими сусідами, тому зараз нам не потрібні будь-які ризики та дипломатичні конфлікти».

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на Донбасі у безпосередній близькості від російських кордонів може в будь-який момент вийти за межу інформаційних атак.