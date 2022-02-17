Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: РБК

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Про ескалацію конфлікту на Донбасі заявили в Кремлі.

Ситуація на Донбасі у безпосередній близькості від російських кордонів може в будь-який момент вийти за межу інформаційних атак та спалахнути. Про це 17 лютого журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Кожен момент ризикує перейти з області інформаційних атак в наслідки, які викличуть нове займання війни в безпосередній близькості від наших кордонів, — зазначив він.

Також представник країни-агресора зазначив, що Росія вже сформулювала відповідь Сполучених Штатів Америки та НАТО щодо так званих гарантій безпеки. За словами Пєскова, документ був «принципово узгоджений» особисто Путіним.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі загострилася сьогодні, 17 лютого. Очевидці стверджують, що найманці Кремля застосовують важку артилерію практично по всій лінії фронту. Бойовики гатять по Станиці Луганській. Снаряди потрапили у будівлю дитячого садочка та на територію залізничної станції.

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В штабі операції Об'єднаних сил наголосили, що від початку доби російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення дістали один український військовий та двоє мирних жителів.

Джерело: ТАСС