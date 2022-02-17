Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: РБК

https://racurs.ua/n167162-situaciya-u-granic-rf-mojet-vspyhnut-v-luboy-moment-zayavlenie-kremlya.html

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Об эскалации конфликта вблизи на Донбассе заявили в Кремле.

Ситуация на Донбассе в непосредственной близости от российских границ может в любой момент выйти за предел информационных атак и вспыхнуть. Об этом 17 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое возгорание войны в непосредственной близости от наших границ, — отметил он.

Также представитель страны-агрессора отметил, что Россия уже сформулировала ответ Соединенных Штатов Америки и НАТО в отношении так называемых гарантий безопасности. По словам Пескова, документ был «принципиально согласован» лично Путиным.

Напомним, ситуация на Донбассе обострилась сегодня, 17 февраля. Очевидцы утверждают, что наемники Кремля применяют тяжелую артиллерию практически по всей линии фронта. Боевики палят по Станице Луганской. Снаряды попали в здание детского сада и на территорию железнодорожной станции.

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В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что с начала суток российские оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили один украинский военный и два мирных жителя.

Источник: ТАСС