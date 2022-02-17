В Україні лікуватимуть коронавірус новим препаратом.

https://racurs.ua/ua/n167161-v-ukrayini-likuvatymut-koronavirus-novym-preparatom.html

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Ліки від коронавірусу «Паксловід» Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) схвалило для екстреного використання.

Цей препарат призначений в першу чергу для пацієнтів із груп ризику. Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ліки запобігають переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого. МОЗ уже підписало контракт з виробником Pfizer на постачання в Україну 300 тис. курсів «Паксловіду».

Очільник МОЗ додав, що графік поставки препарату в Україні озвучить пізніше. Ляшко також нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тис. із 300 тис. законтрактованих курсів препарату для лікування COVID-19 «Молнупіравір».

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Ці противірусні препарати прямої дії запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Ліки випускають у формі пігулок, тому їх зручно приймати. Також вони не мають особливих вимог зберігання.