Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні лікуватимуть коронавірус новим препаратом.

В Україні лікуватимуть коронавірус новим препаратом

17 лют 2022, 12:49
999

Ліки від коронавірусу «Паксловід» Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) схвалило для екстреного використання.

Цей препарат призначений в першу чергу для пацієнтів із груп ризику. Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ліки запобігають переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого. МОЗ уже підписало контракт з виробником Pfizer на постачання в Україну 300 тис. курсів «Паксловіду».

Очільник МОЗ додав, що графік поставки препарату в Україні озвучить пізніше. Ляшко також нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тис. із 300 тис. законтрактованих курсів препарату для лікування COVID-19 «Молнупіравір».



.

Ці противірусні препарати прямої дії запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Ліки випускають у формі пігулок, тому їх зручно приймати. Також вони не мають особливих вимог зберігання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів