В Украине будут лечить коронавирус новым препаратом

https://racurs.ua/n167161-v-ukraine-budut-lechit-koronavirus-novym-preparatom.html

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Лекарство от коронавируса «Паксловид» Министерство здравоохранения одобрило для экстренного использования.

Этот препарат предназначен в первую очередь для пациентов из групп риска. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Лекарство предотвращает переход заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой. Минздрав уже подписал контракт с производителем Pfizer на поставку в Украину 300 тыс. курсов «Паксловида».

Глава Минздрава добавил, что график поставки препарата в Украину озвучит позже. Ляшко также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тыс. из 300 тыс. законтрактованных курсов препарата для лечения COVID-19 «Молнупиравир».

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Эти противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Лекарство выпускают в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. Также у них нет особых требований хранения.