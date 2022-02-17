Наслідки обстрілу в селищі Врубівка. Фото: Попаснянська ВЦА

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Російські окупанти продовжують здійснювати обстріли на Донбасі.

У четвер, 17 лютого, ворог гатив з артилерії по селищі Врубівка Попаснянського району Луганської області. Внаслідок чого було пошкоджено газогін, також снаряд потрапив на територію ліцею — в ньому перебували діти. Про це повідомила Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація в Facebook.

Зазначається, що на момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11.10 восьмеро учнів та двоє співробітники персоналу знаходяться в підвалі навчального закладу, решту дітей батьки забрали додому. Також було пошкоджено приватний будинок по вулиці Центральній.

Окупанти зуміли снарядами перебити газопровід високого тиску. Це призвело до того, що без газу залишилися 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

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Нагадаємо, з початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики гатили по Станиці Луганській. Снаряди потрапили у будівлю дитячого садочка та на територію залізничної станції. Внаслідок обстрілів поранення дістали один український військовий та двоє мирних жителів.